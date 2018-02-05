Ученые: Добавление кризотиниба к лучевой терапии может помочь сохранить слух у пациентов с NF2

«Отличительной чертой NF2 являются внутричерепные опухоли, называемые вестибулярными шванномами, обычно приводящие к глубокой потере слуха. Для большинства пациентов потеря слуха - самый отвратительный симптом этих опухолей, а первичные методы лечения растущих опухолей - хирургия и лучевая терапия - могут еще больше усугубить потерю слуха. Разработка новой терапевтической стратегии с повышенной эффективностью и минимальным лечением потери слуха срочно необходима», - объясняет Лэй Сюй, доктор медицинских наук лаборатории Steele в отделе радиационной онкологии MGH.

Исследовательская группа Массачусетской общей больницы (MGH) сообщает, что использование кризотиниба для блокирования определенного молекулярного пути улучшает радиочувствительность опухолей NF2 в мышей, что позволяет снизить дозу облучения и ингибирует рост культивируемых опухолевых клеток из NF2 пациентов. Их публикация в Интернете в PNAS Plus также описывает создание новой модели мыши, которая имитирует потерю слуха, ассоциированную с NF2, и лучшую систему культивирования опухолевых клеток для пациентов с NF2.В сотрудничестве с соавторами Центра онкологии в Паппасе в Центре рака MGH лаборатория Steele также разработала более совершенную систему для культивирования клеток шванномы, полученных пациентом, которые в отличие от злокачественных опухолевых клеток трудно культивировать. Улучшенная система поддерживала клетки, полученные из организма, в культуре до трех недель, и эксперименты группы показали, что как экспрессия HGF, так и cMET-активация коррелируют с ростом опухоли и что блокада cMET ингибирует рост шванномы.Эти методы будут направлены на устранение серьезного узкого места в области NF2, предоставляя надежные, расширяемые и биологически разнообразные модели, которые повторяют основные черты этого и других заболеваний человека, сообщают в лаборатории. Ученые отмечают, что, поскольку кризотиниб одобрен FDA для лечения определенных видов рака легких, их исследование имеет потенциал для быстрого клинического тестирования.