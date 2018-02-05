Ученые: Добавление кризотиниба к лучевой терапии может помочь сохранить слух у пациентов с NF2
Добавление целевого лекарственного средства для лечения рака кризотинибом в лучевую терапию для опухолей, связанных с нейрофиброматозом генетического расстройства 2 (NF2), может уменьшить повреждение слуха, которое может усугубляться лучевой терапией.
Исследовательская группа Массачусетской общей больницы (MGH) сообщает, что использование кризотиниба для блокирования определенного молекулярного пути улучшает радиочувствительность опухолей NF2 в мышей, что позволяет снизить дозу облучения и ингибирует рост культивируемых опухолевых клеток из NF2 пациентов. Их публикация в Интернете в PNAS Plus также описывает создание новой модели мыши, которая имитирует потерю слуха, ассоциированную с NF2, и лучшую систему культивирования опухолевых клеток для пациентов с NF2.
В сотрудничестве с соавторами Центра онкологии в Паппасе в Центре рака MGH лаборатория Steele также разработала более совершенную систему для культивирования клеток шванномы, полученных пациентом, которые в отличие от злокачественных опухолевых клеток трудно культивировать. Улучшенная система поддерживала клетки, полученные из организма, в культуре до трех недель, и эксперименты группы показали, что как экспрессия HGF, так и cMET-активация коррелируют с ростом опухоли и что блокада cMET ингибирует рост шванномы.
Эти методы будут направлены на устранение серьезного узкого места в области NF2, предоставляя надежные, расширяемые и биологически разнообразные модели, которые повторяют основные черты этого и других заболеваний человека, сообщают в лаборатории. Ученые отмечают, что, поскольку кризотиниб одобрен FDA для лечения определенных видов рака легких, их исследование имеет потенциал для быстрого клинического тестирования.
Исследовательская группа Массачусетской общей больницы (MGH) сообщает, что использование кризотиниба для блокирования определенного молекулярного пути улучшает радиочувствительность опухолей NF2 в мышей, что позволяет снизить дозу облучения и ингибирует рост культивируемых опухолевых клеток из NF2 пациентов. Их публикация в Интернете в PNAS Plus также описывает создание новой модели мыши, которая имитирует потерю слуха, ассоциированную с NF2, и лучшую систему культивирования опухолевых клеток для пациентов с NF2.
«Отличительной чертой NF2 являются внутричерепные опухоли, называемые вестибулярными шванномами, обычно приводящие к глубокой потере слуха. Для большинства пациентов потеря слуха - самый отвратительный симптом этих опухолей, а первичные методы лечения растущих опухолей - хирургия и лучевая терапия - могут еще больше усугубить потерю слуха. Разработка новой терапевтической стратегии с повышенной эффективностью и минимальным лечением потери слуха срочно необходима», - объясняет Лэй Сюй, доктор медицинских наук лаборатории Steele в отделе радиационной онкологии MGH.
В сотрудничестве с соавторами Центра онкологии в Паппасе в Центре рака MGH лаборатория Steele также разработала более совершенную систему для культивирования клеток шванномы, полученных пациентом, которые в отличие от злокачественных опухолевых клеток трудно культивировать. Улучшенная система поддерживала клетки, полученные из организма, в культуре до трех недель, и эксперименты группы показали, что как экспрессия HGF, так и cMET-активация коррелируют с ростом опухоли и что блокада cMET ингибирует рост шванномы.
Эти методы будут направлены на устранение серьезного узкого места в области NF2, предоставляя надежные, расширяемые и биологически разнообразные модели, которые повторяют основные черты этого и других заболеваний человека, сообщают в лаборатории. Ученые отмечают, что, поскольку кризотиниб одобрен FDA для лечения определенных видов рака легких, их исследование имеет потенциал для быстрого клинического тестирования.