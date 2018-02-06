Военные роботы обзаведутся психологами
Лаборатория по исследованию Армии США работает над подготовкой первых специалистов, которые будут выявлять, и исправлять разнообразные сбои в процессе функционирования нейросетей. На основе полученных результатов специалисты из лаборатории Армии США и Университета в Остине создадут универсальный алгоритм для того, чтобы роботы могли воспринимать критику и самостоятельно формировать выводы о жизненных трудностях.
Первые значимые результаты исследователи планируют получить к 2020 году, так как к тому времени Сухопутные войска Америки уже будут выполнять боевые задачи вместе с роботами. Роботов перед боевыми действиями психологи будут обучать мыслить и действовать как человек, кроме того роботы смогут самостоятельно принимать решения.
Специалисты переживают, что роботам будет сложно справляться и принимать объективную критику. Поэтому на данный момент никто не может предсказать, как именно в составе подразделений будут вести себя роботы, особенно если ему начнут указывать на ошибки, используя привычный армейский жаргон.
Первые значимые результаты исследователи планируют получить к 2020 году, так как к тому времени Сухопутные войска Америки уже будут выполнять боевые задачи вместе с роботами. Роботов перед боевыми действиями психологи будут обучать мыслить и действовать как человек, кроме того роботы смогут самостоятельно принимать решения.
Специалисты переживают, что роботам будет сложно справляться и принимать объективную критику. Поэтому на данный момент никто не может предсказать, как именно в составе подразделений будут вести себя роботы, особенно если ему начнут указывать на ошибки, используя привычный армейский жаргон.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:50