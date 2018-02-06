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Памела Андерсон поделилась рецептом того, как быть привлекательной, не смотря на менопаузу
Памела Андерсон рассказала о том, что у нее есть собственный рецепт борьбы с проявлениями менопаузы. Актриса поделилась секретами того, как оставаться привлекательной в этот период и чувствовать себя моложе.

Памела Андерсон поделилась рецептом того, как быть привлекательной, не смотря на менопаузу


Памела Андерсон скоро отметит свой 51-й день рождения, а глядя на нее об этом и не подумаешь. Актриса поделилась, что не ощущает своего возраста и находится в гармонии с собой.

В откровенном интервью знаменитость призналась, что несколько лет назад ее настигла пременопауза, которая привела к резким сменам настроения, гормональным скачкам, приливам. Памела рассказала, что нашла свой рецепт борьбы с этим состоянием.

Свою депрессию актриса заменила на влюбленность. Немногим менее года Андерсон встречается с футболистом, который моложе ее на 18 лет, и переехала к нему в Марсель.

Эти отношения стали для Памелы, с ее слов, настоящим спасением от менопаузы, а ее сексуальное желание с годами даже увеличилось.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:40
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