Памела Андерсон поделилась рецептом того, как быть привлекательной, не смотря на менопаузу

Памела Андерсон скоро отметит свой 51-й день рождения, а глядя на нее об этом и не подумаешь. Актриса поделилась, что не ощущает своего возраста и находится в гармонии с собой.В откровенном интервью знаменитость призналась, что несколько лет назад ее настигла пременопауза, которая привела к резким сменам настроения, гормональным скачкам, приливам. Памела рассказала, что нашла свой рецепт борьбы с этим состоянием.Свою депрессию актриса заменила на влюбленность. Немногим менее года Андерсон встречается с футболистом, который моложе ее на 18 лет, и переехала к нему в Марсель.Эти отношения стали для Памелы, с ее слов, настоящим спасением от менопаузы, а ее сексуальное желание с годами даже увеличилось.