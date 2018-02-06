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ТОП-10 наиболее критикуемых знаменитостей возглавила Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова возглавила рейтинг ТОП-10 знаменитостей, которых больше всего критикуют фанаты.

ТОП-10 наиболее критикуемых знаменитостей возглавила Анастасия Волочкова


О многих знаменитостях поклонники не устают делиться своим мнением. Большинство публичных особ, несмотря на успехи, обсуждаются фолловерами, а зачастую и поддаются жесткой критике. Чаще всего это происходит в Instagram.

Многие снимки знаменитостей становятся объектами иронических комментариев, причем звезды порой сами провоцируют поклонников говорить о них как можно больше. ТОП-10 самых критикуемых знаменитостей возглавила Анастасия Волочкова.

Балерина поражает пользователей своими выходками. Фолловерам не нравится чрезмерная откровенность танцовщицы. В Instagram неоднократно обсуждаются ее шпагаты и интимные фото.

Под снимками Волочковой большинство комментариев всегда негативные. Подписчики не понимают поступков Анастасии, а некоторых бесит ее хвастовство богатой жизнью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:30
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