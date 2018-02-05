В Китае протестируют самый мощный радиотелескоп в мире

Финансовые, технические и бюрократические проблемы вынудили планировщиков сократить первый этап разработки телескопа SKA, который предполагал разместить сотни телескопических тарелок в Южной Африке и тысячи в Австралии, - и задержать завершение, по крайней мере, на два года, до 2026 года. Тем не менее должностные лица SKA очень рады увидеть первые прототипы. Фил Алмаз, генеральный директор организации SKA, базирующейся в Манчестере, США, заявил, что открытие телескопа в Китае - это «кульминация пятилетней проектной программы».Когда тестирование телескопа будет завершено, SKA будет гораздо более чувствительным, чем современные радиотелескопы, собирающие электромагнитные сигналы из космоса. На первом этапе в Австралии ожидается около 130 000 тарелок, предназначенных для сбора низкочастотных сигналов, в то время как в Южной Африке будет проходить около 200 средних часовых тарелок. Планировщики надеются существенно увеличить эти цифры на втором этапе. Исследователи будут использовать данные, собранные связанными массивами, для изучения широкого круга вопросов, включая то, что произошло сразу после Большого взрыва, и есть ли другая жизнь во Вселенной.Проект стоимостью 674 млн. евро, который в настоящее время поддерживается 10 странами-партнерами, первоначально рассчитывал начать строительство в 2018 году. Но эта дата была перенесена на 2020 год в результате организационных препятствий, включая переговоры о том, как интеллектуальная собственность и контракты будут распределены странам-партнерам, а также проблемы с финансированием.Первый прототип среднечастотной тарелки, созданный китайской компанией CETC54 в сотрудничестве с европейскими компаниями-партнерами, будет представлен завтра в Китае. Телескоп будет объединен в течение нескольких месяцев со вторым прототипом в Южной Африке. Исследователи ожидают, что потратят не менее 6 месяцев и, вероятно, больше, тестируя два прототипа, прежде чем перейдут к полномасштабному производству.