Пользователи начнут получать оплату за просмотр порно

Как следует из сообщений, юзеры будут вознаграждены токенами VIT, которые затем будут обмениваться на различных интернет – ресурсах соответствующего содержания, на подписки или скидки. Создатель стартапа Стюарт Жункан рассказал, что монетизация, в виде классической модели уже давно в прошлом, а весьма ценным фактором считается внимание целевой аудитории. Им была разработана концепция внимания, смысл которой в активном взаимодействии распространителей порнографического контента со своим зрителем, которому за проявленный интерес будут платить.Выполнив ряд заданий, юзеры будут получать оплату. Условия заданий объявляются кураторами сайтов, которые задействованы в проведении эксперимента. Распространяются токены, как между участвующими пользователями, так и непосредственно производителями контента. Владельцы своеобразной валюты имеют возможность получения скидки на участие в премиальных аккаунтах сайтов-партнеров, составляющей 80%.