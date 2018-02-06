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Пользователи начнут получать оплату за просмотр порно
Технологический стартап, получивший название - Vice Industry Token, в рамках своего продвижения, планирует платить за просмотр порно. Такие намерения у начинающих предпринимателей, планирующих успешное развитие своего нового развлекательного проекта.

Как следует из сообщений, юзеры будут вознаграждены токенами VIT, которые затем будут обмениваться на различных интернет – ресурсах соответствующего содержания, на подписки или скидки. Создатель стартапа Стюарт Жункан рассказал, что монетизация, в виде классической модели уже давно в прошлом, а весьма ценным фактором считается внимание целевой аудитории. Им была разработана концепция внимания, смысл которой в активном взаимодействии распространителей порнографического контента со своим зрителем, которому за проявленный интерес будут платить.

Пользователи начнут получать оплату за просмотр порно


Выполнив ряд заданий, юзеры будут получать оплату. Условия заданий объявляются кураторами сайтов, которые задействованы в проведении эксперимента. Распространяются токены, как между участвующими пользователями, так и непосредственно производителями контента. Владельцы своеобразной валюты имеют возможность получения скидки на участие в премиальных аккаунтах сайтов-партнеров, составляющей 80%.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:20
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