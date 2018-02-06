В Москве стали массово скупать лопаты и снегоуборщики

В Москве выпал рекордный снегопад, это привело к внезапному росту спроса на снегоуборочные предметы. Такой информацией поделился пресс-служба «Яндекс. Маркет». Стало известно, что всего за неделю спрос на лопаты вырос более чем в 11 раз, а на снегоуборщики в 8 раз.Также по данным экспертов, жители Москвы и ближайших к ней городов стали в десять раз чаще приобретать зимние аксессуары для чистки автомобиля от внешних факторов. Самая простая лопата стоит более 60 рублей, а самый простой снегоуборщик немного более двух тысяч. Жителям столицы необходимы лопаты, так как за прошедшие два дня выпало более 100% месячной нормы снега. Коммунальщиками было вывезено за это время более миллиона кубометров осадков.