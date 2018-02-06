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Марго Овсянникова поняла, что Саймон Марданшин действительно любит её
Марго Овсянникова из "Дома-2" на днях возобновила отношения с Саймоном Марданшином, который какое-то время считался возлюбленным Елены Хроминой, хоть и обещала не делать этого, но теперь известно, что не простить парня блондинка никак не могла.

По словам Марго, Саймон осознал свою ошибку, в частности, понял, что зря не отвечал ей взаимностью на всё то хорошее, что девушка делала для него, поэтому решил отдать ей, так сказать, кармический долг. Такое поведение загорелого атлета неожиданно всколыхнуло чувства Овсянниковой, понявшей, что парень действительно любит её. И сейчас, когда белокурая красотка не сомневается в этом, быть рядом с ним ей очень хочется.

Марго Овсянникова поняла, что Саймон Марданшин действительно любит её

К слову, несколько дней назад в СМИ появились слухи о внезапной отправке Марго на Поляну в Москву. Зрителям не совсем понятно, с какой стати так происходит, если весть правда имеет отношение к действительности. Но уже есть предположение, согласно которому такой разворот событий является делом рук организаторов, желающих, чтобы Хромина снова завоевала Марданшина.

Ранее Овсянникова показала свой певческий потенциал, исполнив под гитару песню про любовь вместе со своим другом Артёмом Сорокой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
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