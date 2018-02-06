Эксперты рассказали, какая страна может стать «колыбелью» опасных супербактерий

В Индии широко распространяются непроверенные, а часто и запрещенные антибиотики. Эксперты считают, что именно устойчивость возбудителей болезней к лекарствам грозит отправить человечество во временя средневековья.Основными рассадниками бактерий являются больницы и животноводческие фермы, где для ускоренного выращивания скота используют антибиотики. Бактерии, носители инфекции и антибиотики накапливаются в одном месте, из-за этого эволюционируют патогены и приобретают устойчивость к лекарствам.Несколько штаммов подобных микробов уже открыто в Индии. Большинство лекарств в этой стране не одобрено Минздравом, ВОЗ и имеет серьезные побочные эффекты.Эксперты заявили, если эта ситуация в Индии не изменится, там появится много новых супермикробов.