Эксперты рассказали, какая страна может стать «колыбелью» опасных супербактерий
Эксперты рассказали, что Индия скоро может стать «колыбелью» супербактерий, которые будут чрезмерно опасными и устойчивыми к современным лекарственным препаратам.
В Индии широко распространяются непроверенные, а часто и запрещенные антибиотики. Эксперты считают, что именно устойчивость возбудителей болезней к лекарствам грозит отправить человечество во временя средневековья.
Основными рассадниками бактерий являются больницы и животноводческие фермы, где для ускоренного выращивания скота используют антибиотики. Бактерии, носители инфекции и антибиотики накапливаются в одном месте, из-за этого эволюционируют патогены и приобретают устойчивость к лекарствам.
Несколько штаммов подобных микробов уже открыто в Индии. Большинство лекарств в этой стране не одобрено Минздравом, ВОЗ и имеет серьезные побочные эффекты.
Эксперты заявили, если эта ситуация в Индии не изменится, там появится много новых супермикробов.
В Индии широко распространяются непроверенные, а часто и запрещенные антибиотики. Эксперты считают, что именно устойчивость возбудителей болезней к лекарствам грозит отправить человечество во временя средневековья.
Основными рассадниками бактерий являются больницы и животноводческие фермы, где для ускоренного выращивания скота используют антибиотики. Бактерии, носители инфекции и антибиотики накапливаются в одном месте, из-за этого эволюционируют патогены и приобретают устойчивость к лекарствам.
Несколько штаммов подобных микробов уже открыто в Индии. Большинство лекарств в этой стране не одобрено Минздравом, ВОЗ и имеет серьезные побочные эффекты.
Эксперты заявили, если эта ситуация в Индии не изменится, там появится много новых супермикробов.