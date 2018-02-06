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Эксперты рассказали, какая страна может стать «колыбелью» опасных супербактерий
Эксперты рассказали, что Индия скоро может стать «колыбелью» супербактерий, которые будут чрезмерно опасными и устойчивыми к современным лекарственным препаратам.
Эксперты рассказали, какая страна может стать «колыбелью» опасных супербактерий


В Индии широко распространяются непроверенные, а часто и запрещенные антибиотики. Эксперты считают, что именно устойчивость возбудителей болезней к лекарствам грозит отправить человечество во временя средневековья.

Основными рассадниками бактерий являются больницы и животноводческие фермы, где для ускоренного выращивания скота используют антибиотики. Бактерии, носители инфекции и антибиотики накапливаются в одном месте, из-за этого эволюционируют патогены и приобретают устойчивость к лекарствам.

Несколько штаммов подобных микробов уже открыто в Индии. Большинство лекарств в этой стране не одобрено Минздравом, ВОЗ и имеет серьезные побочные эффекты.

Эксперты заявили, если эта ситуация в Индии не изменится, там появится много новых супермикробов.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:15
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