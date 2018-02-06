Ольга Рапунцель позвала на "Дом-2" мать и сестру

По словам Дмитрия, он намерен привести из Владивостока родственников Ольги, которые уже готовы пополнить собой ряды на телестройке. Поклонники Рапунцель весьма рады и в один голос говорят, что не стоит давать такие привилегии только Валерию и Тате Блюменкранцам, проживающими на периметре с ребёнком и его бабушкой. К слову, хейтеры плохо отнеслись к этой затее и не сомневаются, что родня Ольги на реалити-шоу будет только мешать.При этом организаторы пока не подтвердили, что сестра и мать телезвезды станут участниками "Дома-2", но опытные зрители знают, что слухи вокруг популярного творения ТНТ всегда рано или поздно становятся реальностью, поэтому можно не сомневаться, что родственники всё-таки составят компанию ей и Дмитрию.Не так давно между Рапунцель и Дмитренко произошёл конфликт, так как Ольга Бузова прочитала переписку последнего с некой Яной, которой, как показалось Владу Кадони, парень даже скидывал свои интимные фотографии.