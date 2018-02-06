Ольга Рапунцель позвала на "Дом-2" мать и сестру
Ольга Рапунцель, которая так тщательно скрывала дату своих предстоящих родов, будет рожать 29 марта, при этом ждать ребёнка на периметре теперь собирается не только с мужем Дмитрием Дмитренко, но и с матерью и сестрой.
По словам Дмитрия, он намерен привести из Владивостока родственников Ольги, которые уже готовы пополнить собой ряды на телестройке. Поклонники Рапунцель весьма рады и в один голос говорят, что не стоит давать такие привилегии только Валерию и Тате Блюменкранцам, проживающими на периметре с ребёнком и его бабушкой. К слову, хейтеры плохо отнеслись к этой затее и не сомневаются, что родня Ольги на реалити-шоу будет только мешать.
При этом организаторы пока не подтвердили, что сестра и мать телезвезды станут участниками "Дома-2", но опытные зрители знают, что слухи вокруг популярного творения ТНТ всегда рано или поздно становятся реальностью, поэтому можно не сомневаться, что родственники всё-таки составят компанию ей и Дмитрию.
Не так давно между Рапунцель и Дмитренко произошёл конфликт, так как Ольга Бузова прочитала переписку последнего с некой Яной, которой, как показалось Владу Кадони, парень даже скидывал свои интимные фотографии.
По словам Дмитрия, он намерен привести из Владивостока родственников Ольги, которые уже готовы пополнить собой ряды на телестройке. Поклонники Рапунцель весьма рады и в один голос говорят, что не стоит давать такие привилегии только Валерию и Тате Блюменкранцам, проживающими на периметре с ребёнком и его бабушкой. К слову, хейтеры плохо отнеслись к этой затее и не сомневаются, что родня Ольги на реалити-шоу будет только мешать.
При этом организаторы пока не подтвердили, что сестра и мать телезвезды станут участниками "Дома-2", но опытные зрители знают, что слухи вокруг популярного творения ТНТ всегда рано или поздно становятся реальностью, поэтому можно не сомневаться, что родственники всё-таки составят компанию ей и Дмитрию.
Не так давно между Рапунцель и Дмитренко произошёл конфликт, так как Ольга Бузова прочитала переписку последнего с некой Яной, которой, как показалось Владу Кадони, парень даже скидывал свои интимные фотографии.