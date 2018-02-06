Зрители не могут понять, зачем Марго Овсянникову отправили в Москву

Произошедшее сильно взволновало фанатов Марго, так как её отправка в Россию весьма непонятна, потому что девушка только возобновила отношения с Саймоном Марданшином. Сейчас фолловеры то и дело делятся своими предположениями по этому поводу, самым популярным из которых считается уважение организаторов к сопернице Овсянниковой Елене Хроминой, также влюбившейся в загорелого атлета.По скромному мнению пользователей соц-сетей, представители реалити-шоу очень хорошо всё продумали, желая сделать так, чтобы Хромина, которая какое-то время только и говорила о своей любви к Саймону, но была огорчена его возвращением к Марго, всё-таки смогла соблазнить молодого человека снова.Елена и Марго находятся в отвратительных отношениях, причиной чего являются симпатии обеих к Марданшину. Некогда девушки даже подрались на пляже и травмировали друг друга.