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Зрители не могут понять, зачем Марго Овсянникову отправили в Москву
Марго Овсянникова, которая является участницей "Дома-2", неожиданно оказалась на Полене, а до этого была на Сейшельских островах, поэтому теперь зрители пытаются понять, с какой стати девушка оказалась в Москве, блондинка, в свою очередь, не комментирует случившееся.

Произошедшее сильно взволновало фанатов Марго, так как её отправка в Россию весьма непонятна, потому что девушка только возобновила отношения с Саймоном Марданшином. Сейчас фолловеры то и дело делятся своими предположениями по этому поводу, самым популярным из которых считается уважение организаторов к сопернице Овсянниковой Елене Хроминой, также влюбившейся в загорелого атлета.

Зрители не могут понять, зачем Марго Овсянникову отправили в Москву

По скромному мнению пользователей соц-сетей, представители реалити-шоу очень хорошо всё продумали, желая сделать так, чтобы Хромина, которая какое-то время только и говорила о своей любви к Саймону, но была огорчена его возвращением к Марго, всё-таки смогла соблазнить молодого человека снова.

Елена и Марго находятся в отвратительных отношениях, причиной чего являются симпатии обеих к Марданшину. Некогда девушки даже подрались на пляже и травмировали друг друга.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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