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Рассчитанные учеными модели глобального загрязнения озоном оказались неутешительны
Хотя загрязнение озоном присутствует во многих частях США, Западной Европы и Японии, многие люди, живущие в этих странах, по-прежнему испытывают дискомфорт более десятка дней каждый год, когда уровни раздражителя легких превышают стандарты, основанные на здоровье.

Рассчитанные учеными модели глобального загрязнения озоном оказались неутешительны


Это один из результатов новой оценки состояния здоровья, основанной на Отчете по оценке озонового слоя в Тропосфере или TOAR, усилиями Международного проекта глобальной химии атмосферы для создания самой полной в мире базы данных наблюдений за поверхностным озоном со всех доступных станций мониторинга озона по всему миру.

Международные ученые, которые составили и проанализировали глобальную базу данных о загрязнении озоном, надеются, что это даст ученым и руководителям общественного здравоохранения лучшее понимание тенденций и моделей воздействия на здоровье человека во всем мире.

«TOAR - это не просто отчет. Мы создали самую большую базу данных озона на поверхности почасовых наблюдений на более чем 4800 мест мониторинга во всем мире. Мы предоставляем эти данные для всех, кто хочет исследовать влияние озона на здоровье человека, растительность и климат» - сказал Оуэн Купер, ученый CIRES.


Для решения этих и других вопросов исследовательская группа TOAR подготовила первую в мире глобальную научную оценку тропосферного озона на основе всех имеющихся наблюдений за поверхностью и рецензируемой литературы.

База данных TOAR о поверхностных показателях озона теперь доступна для общественности и может использоваться учеными и политиками всего мира для количественной оценки воздействия озона на здоровье человека и растительность.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:22
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