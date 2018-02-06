Хейтеры считают, что невеста отвергла Иосифа Оганесяна

Подписчики армянина стали задаваться вопросом, а так ли хороша его невеста, с которой молодого человека познакомили родители. В последнее время Иосиф не говорит о ней, зато часто затрагивает тему возобновления романа с Александрой. Некоторые хейтеры уже даже предположили, что популярный брюнет отвергнут той самой невестой. Не совсем, правда, ясно, захотят ли принять его обратно на периметр организаторы.При этом несколько дней назад в Сети появились слухи о нежелании представителей реалити-шоу возвращать Оганесяна, в связи с чем, по мнению некоторых зрителей, он и принялся публиковать посты о том, что готов ради скандальной брюнетки на всё. До этого Иосиф сообщил, что может на Поляну и не вернуться, если невеста из Армении окажется слишком привлекательной.Черно, напомним, недавно вернулась на Сейшельские острова, чтобы помириться с Оганесяном, решившим вскоре уехать к своим предкам.