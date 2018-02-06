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Хейтеры считают, что невеста отвергла Иосифа Оганесяна
Иосиф Оганесян, который продолжает наслаждаться домашним теплом, неожиданно заговорил о любви к Александре Черно, оставшейся на "Острове любви" без него, но яро желающей, чтобы парень вернулся на "Дом-2", что, возможно, он и сделает очень скоро.

Подписчики армянина стали задаваться вопросом, а так ли хороша его невеста, с которой молодого человека познакомили родители. В последнее время Иосиф не говорит о ней, зато часто затрагивает тему возобновления романа с Александрой. Некоторые хейтеры уже даже предположили, что популярный брюнет отвергнут той самой невестой. Не совсем, правда, ясно, захотят ли принять его обратно на периметр организаторы.

Хейтеры считают, что невеста отвергла Иосифа Оганесяна

При этом несколько дней назад в Сети появились слухи о нежелании представителей реалити-шоу возвращать Оганесяна, в связи с чем, по мнению некоторых зрителей, он и принялся публиковать посты о том, что готов ради скандальной брюнетки на всё. До этого Иосиф сообщил, что может на Поляну и не вернуться, если невеста из Армении окажется слишком привлекательной.

Черно, напомним, недавно вернулась на Сейшельские острова, чтобы помириться с Оганесяном, решившим вскоре уехать к своим предкам.
dzen / Спорт / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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