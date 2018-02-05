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Операционная система Windows находится под новой угрозой
Стало известно, что все компьютеры, работающие под ОС Windows, подвергнутся новым угрозам, которые были обнаружены специалистами в области безопасности операционных систем.

Были созданы новые программы EternalSynergy, EternalRomance и EternalChampion, действия которых направлены на поиск уязвимостей в ОС Windows. Каждую из этих программ создали по аналогии EternalBlue, которые тоже используются в вирусе WannaCry.

Операционная система Windows находится под новой угрозой


Специалисты в сфере безопасности уже начали подробно изучать новые угрозы и решили, что каждая их вышеперечисленных программ может легко взломать любую версию операционной системы Windows, даже несмотря на высокий уровень защиты.

Также оказалось, что все три программы могут легко и самостоятельно переходить и на другие компьютеры, тем самым за кратчайшие сроки заразить множество ОС во всем мире.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 22:15
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