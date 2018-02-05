Новый немецко-китайский кросс-купе Borgward BX6 представят в Пекине

Напомним, несколько ранее в 2016 году демонстрировали концепт внедорожника Foton, который частично был задействован в использовании новой модификации. Несмотря на то, что некоторые китайские компании стараются перенимать стиль известных автомобильных брендов, однако здесь в Borgward заинтересованы в выработке собственного дизайна, который бы смог показаться привлекательным для каждого клиента. Известно, что новинка кросс-купе сможет также удивить выбором моторов на 1,4 и 2-литра с мощностью до 224 л.с.Важно отметить, что бренд Borgward выпускает третью модель, которая является результатом успешной работы китайских и немецких разработчиков. Что касается двух устаревших модификаций BX5 и BX7, то они и создавались и реализуются в том числе на территории Китая. Не исключено, что будущая новинка сможет покорить российский рынок, где ценятся доступные и продвинутые модели кроссоверов и внедорожников.