Милла Йовович продемонстрировала идеальную фигуру в Instagram

Голливудская актриса на публикации выглядит прекрасно. У артистки идеально стройная и подтянутая фигура. Скорей всего, прогулки на природе знаменитости идут на пользу. Новый снимок Миллы Йовович в течение десяти часов сумел собрать свыше 77 тысяч отметок «Мне нравится» и более 600 комментариев.Милла Йовович полюбилась зрителю по всему миру после, сыгранных ролей в таких кинолентах как «Пятый элемент», «Обитель зла», «Голубая лагуна». Акртиса была замужем за кинорежиссером Люком Бессоном. В данное время у артистки отношения с режиссером Полом Андерсоном. У звёздной пары двое детей - Дашиэл Иден Йовович-Андерсон и Эва Габо Андерсон.