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Милла Йовович продемонстрировала идеальную фигуру в Instagram
В своём микроблоге Instagram Милла обнародовала публикацию, сделанную на фоне красивого пейзажа. На данном фото Йовович запечатлена в спортивной одежде на горе. Актриса стоит возле каменной скалы и смотрит в сторону.

Милла Йовович продемонстрировала идеальную фигуру в Instagram

Голливудская актриса на публикации выглядит прекрасно. У артистки идеально стройная и подтянутая фигура. Скорей всего, прогулки на природе знаменитости идут на пользу. Новый снимок Миллы Йовович в течение десяти часов сумел собрать свыше 77 тысяч отметок «Мне нравится» и более 600 комментариев.

Милла Йовович полюбилась зрителю по всему миру после, сыгранных ролей в таких кинолентах как «Пятый элемент», «Обитель зла», «Голубая лагуна». Акртиса была замужем за кинорежиссером Люком Бессоном. В данное время у артистки отношения с режиссером Полом Андерсоном. У звёздной пары двое детей - Дашиэл Иден Йовович-Андерсон и Эва Габо Андерсон.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:36
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