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Zotye готовит новый кроссовер Traum D50‍
Сегодня стало известно, что разработчики китайской марки Zotye в настоящее время занимаются выпуском новой модели кроссовера, который уже испытывают на дорогах в Поднебесной. Однако несмотря на меры сокрытия, фотошпионам все же удалось запечатлеть данную новинку.

Известно, что новый кроссовер будет продаваться под брендом Traum, а его модель получит название D50. Сообщается, что приобрести новинку на местном рынке уже можно будет в нынешнем году, однако точных дат пока не озвучивается. Вместе с тем, представители компании до сих пор не раскрывают и подробностей о технических параметрах и возможностях данного автомобиля. Однако ряд экспертов высказали предположение, что кроссовер D50 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 158 л.с.

Zotye готовит новый кроссовер Traum D50&#8205;


Примечательно, под названием бренда Traum подразумевается перевод «мечта», связанный с тем, насколько трепетно разработчики занимаются выпуском новых моделей. Кроме того, определенный промежуток времени один из дизайнером новинки проработал в легендарной компании Daimler, имея богатый опыт работы в данной сфере. Представители компании также отметили, что в ближайшие несколько лет могут появиться около девяти новых автомобилей.
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Добавил: maxran Вчера, 21:46
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