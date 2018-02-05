Zotye готовит новый кроссовер Traum D50‍

Известно, что новый кроссовер будет продаваться под брендом Traum, а его модель получит название D50. Сообщается, что приобрести новинку на местном рынке уже можно будет в нынешнем году, однако точных дат пока не озвучивается. Вместе с тем, представители компании до сих пор не раскрывают и подробностей о технических параметрах и возможностях данного автомобиля. Однако ряд экспертов высказали предположение, что кроссовер D50 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 158 л.с.Примечательно, под названием бренда Traum подразумевается перевод «мечта», связанный с тем, насколько трепетно разработчики занимаются выпуском новых моделей. Кроме того, определенный промежуток времени один из дизайнером новинки проработал в легендарной компании Daimler, имея богатый опыт работы в данной сфере. Представители компании также отметили, что в ближайшие несколько лет могут появиться около девяти новых автомобилей.