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Продажи автомобилей Bentley в России в 2017 году упали на четверть
Сотрудники аналитического агентства Автостат объявили о падении продаж на роскошные модели Bentley примерно на четверть за прошлый год. Таким образом, в 2017 году автомобильный бренд смог продать на территории России всего 235 автомобилей.

Однако несмотря на некоторое падение спроса, наиболее привлекательным для требовательных автолюбителей оказался новейший кроссовер Bentayga, который оказался востребованным в 156 случаях. Кроме того, российские покупатели также приобрели порядка 47 экземпляров Continental, 21 Flying Spur и некоторые другие модели.

Продажи автомобилей Bentley в России в 2017 году упали на четверть


Несмотря на то, что в отдельные периоды в регионах несколько увеличиваются продаж премиальной марки, однако в нынешнем случае около 60 процентов проданных машин были зарегистрированы именно в Москве и московской области. Вполне возможно, что в течение последующего квартала объем продаж автомобилей марки Bentley сможет увеличиться и даже поставить очередной рекорд.
Авто
Добавил: maxran Вчера, 21:39
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