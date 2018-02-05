Продажи автомобилей Bentley в России в 2017 году упали на четверть

Однако несмотря на некоторое падение спроса, наиболее привлекательным для требовательных автолюбителей оказался новейший кроссовер Bentayga, который оказался востребованным в 156 случаях. Кроме того, российские покупатели также приобрели порядка 47 экземпляров Continental, 21 Flying Spur и некоторые другие модели.Несмотря на то, что в отдельные периоды в регионах несколько увеличиваются продаж премиальной марки, однако в нынешнем случае около 60 процентов проданных машин были зарегистрированы именно в Москве и московской области. Вполне возможно, что в течение последующего квартала объем продаж автомобилей марки Bentley сможет увеличиться и даже поставить очередной рекорд.