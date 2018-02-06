Поклонники назвали Павла Волю «подкаблучником» из-за надетого свитера в горошек
Павел Воля, являющийся известным российским шоуменом, обнародовал в своём микроблоге Instagram новый черно-белый снимок со своей женой. Поклонники посчитали юмориста подкаблучником, потому что Ляйсан Утяшева уговорила его надеть свитер в горошек.
На данной публикации Павел Воля запечатлён вместе с гимнасткой в нарядах, которые выполнены в одном стиле. Супруга резидента Comedy Club надела платье в горошек, шляпку и черный тренч. Телеведущий выбрал кроссовки, штаны, легкий свитер в горошек и кожаную куртку. В описании поста артист написал слово «чебэшка». Публикация шоумена в течение восьми часов сумела собрать более 216 тысяч отметок «Нравится» и более 700 комментариев.
Некоторые фанаты заявили, что Утяшева ради снимка заставила супруга примерить необычный образ. Фолловеры приняли решение, что Воля полностью угождает жене и является подкаблучником. Другие фанаты стали спорить с мнением этих юзеров.
На данной публикации Павел Воля запечатлён вместе с гимнасткой в нарядах, которые выполнены в одном стиле. Супруга резидента Comedy Club надела платье в горошек, шляпку и черный тренч. Телеведущий выбрал кроссовки, штаны, легкий свитер в горошек и кожаную куртку. В описании поста артист написал слово «чебэшка». Публикация шоумена в течение восьми часов сумела собрать более 216 тысяч отметок «Нравится» и более 700 комментариев.
Некоторые фанаты заявили, что Утяшева ради снимка заставила супруга примерить необычный образ. Фолловеры приняли решение, что Воля полностью угождает жене и является подкаблучником. Другие фанаты стали спорить с мнением этих юзеров.