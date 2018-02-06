Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки вследствие снегопада

Раньше Сергею Собянину, являющемуся мэром Москвы, направили в письменном виде предложение про отмену оплаты за предоставляемые парковочные места в Москве вследствие обильного снегопада, который затруднил движение авто по автодорогам общего пользования. Представители правительства отметили, что данные мероприятия не имеют какого-либо смысла, если учитывать очень большое количество снега, который требуется быстро убрать.Со вчерашнего дня в московском регионе действует штормовое предупреждение вследствие сильного ветра и снегопада. Метель на территории Московской области спровоцировал перебои с электроэнергией в 18 муниципалитетах. В Москве вследствие обрыва ЛЭП и падения дерева погиб 1 человек и 5 травмировано.