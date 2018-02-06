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Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки вследствие снегопада
Местные власти в российской столице бесплатно предоставят услуги парковки вследствие большого количества выпавшего снега в Москве. Представителям СМИ информация передана пресс-службой ГКУ АМПП.

Власти Москвы отказались вводить бесплатные парковки вследствие снегопада


Раньше Сергею Собянину, являющемуся мэром Москвы, направили в письменном виде предложение про отмену оплаты за предоставляемые парковочные места в Москве вследствие обильного снегопада, который затруднил движение авто по автодорогам общего пользования. Представители правительства отметили, что данные мероприятия не имеют какого-либо смысла, если учитывать очень большое количество снега, который требуется быстро убрать.

Со вчерашнего дня в московском регионе действует штормовое предупреждение вследствие сильного ветра и снегопада. Метель на территории Московской области спровоцировал перебои с электроэнергией в 18 муниципалитетах. В Москве вследствие обрыва ЛЭП и падения дерева погиб 1 человек и 5 травмировано.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:08
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