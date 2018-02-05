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У iPhone X обнаружили новый дефект во время приема входящих звонков
Владельцы iPhone X начали жаловаться, что приобретенный смартфон зависать стал во время принятия входящих звонков.

У iPhone X обнаружили новый дефект во время приема входящих звонков

Потенциальные пользователи девайса не могут смотреть, кто пытается дозвониться им. Ещё они не могут взять трубку. Владельцы iPhone X заявили, что гаджет начинает зависать на несколько секунд, когда высвечивается информация про входящий звонок. Покупатели из-за этого не могут ответить, если даже видят, что им звонит человек. Стоит отметить, что первые жалобы поступили в декабре 2017 года, но производители не исправили данную проблему к этому времени. Эксперты не могут отыскать причину данного сбоя в работе новой версии.

Представителями американской компании Apple отмечается, что они стараются исправить ситуацию, а также нормализовать функционирование версии iPhone X. Пользователями отмечается, что при такой большой стоимости устройства, система должна осуществлять работу вообще без каких-либо сбоев.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:34
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