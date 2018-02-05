Пластические хирурги изуродовали британскую модель, едва не оставив без носа

Хан рассказала фанатам, как чуть не лишилась носа. Под нож хирурга Хлоя легла ещё тридцать первого октября, в итоге последствия оказались ужасными, так как хирург удалил из носа девушки практически все кости. После чего, ей понадобилась ещё одна операция, которая предполагала полную реконструкцию, однако для этого, из уха модели взяли восемь хрящей.Хан посоветовала поклонникам тщательно выбирать пластического хирурга, при этом работать только с профессионалами. Хлоя рассказала, что у хирурга, который чуть не изуродовал её, было более миллиона фолловеров, и поэтому пользователи Сети отказывались верить девушке, что доктор сделал что-то подобное.