Пластические хирурги изуродовали британскую модель, едва не оставив без носа
Хлоя Хан, являющаяся британской моделью, привела в шок своих фолловеров, поведав им историю, как пластический хирург чуть не лишил её носа. Девушка постоянно выкладывала селфи с полуобнаженной грудью, однако в этот раз она, продемонстрировала фото с неудачной ринопластики.
Хан рассказала фанатам, как чуть не лишилась носа. Под нож хирурга Хлоя легла ещё тридцать первого октября, в итоге последствия оказались ужасными, так как хирург удалил из носа девушки практически все кости. После чего, ей понадобилась ещё одна операция, которая предполагала полную реконструкцию, однако для этого, из уха модели взяли восемь хрящей.
Хан посоветовала поклонникам тщательно выбирать пластического хирурга, при этом работать только с профессионалами. Хлоя рассказала, что у хирурга, который чуть не изуродовал её, было более миллиона фолловеров, и поэтому пользователи Сети отказывались верить девушке, что доктор сделал что-то подобное.
Хан рассказала фанатам, как чуть не лишилась носа. Под нож хирурга Хлоя легла ещё тридцать первого октября, в итоге последствия оказались ужасными, так как хирург удалил из носа девушки практически все кости. После чего, ей понадобилась ещё одна операция, которая предполагала полную реконструкцию, однако для этого, из уха модели взяли восемь хрящей.
Хан посоветовала поклонникам тщательно выбирать пластического хирурга, при этом работать только с профессионалами. Хлоя рассказала, что у хирурга, который чуть не изуродовал её, было более миллиона фолловеров, и поэтому пользователи Сети отказывались верить девушке, что доктор сделал что-то подобное.