Лиза Триандафилиди разочаровалась в своей причёске и умилила зрителей

Появившись в кадре, Лиза сразу заметила, у её шевелюра потеряла форму из-за сильного ветра. Телезвезда несколько раз назвала себя не очень привлекательной, но потом её успокоил любимый мужчина, сказав, что она прекрасна. Триандафилиди, в свою очередь, в шутку заявила, что парень думает только о себе, так как его причёска отличается отличной укладкой и придраться к ней невозможно даже при большом желании.В видеоролике молодые люди говорили не только о причёсках, но и о своих отношениях. Алексей сказал несколько приятных комплиментов, заставивших Лизу забыть о проблеме с волосами, а девушка с радостью проводила время в его объятьях, отвечая взаимностью. Возлюбленные несколько раз поцеловались и выглядели поистине счастливыми.Фанаты же написали, что волноваться из-за испорченной укладки Лиза не должна, потому что с любой причёской она выглядит по-настоящему обворожительной, добавив, что она отлично смотрится рядом с Алексеем.