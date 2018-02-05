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Бывшие супруги Армена Джигарханяна встретятся в эфире “Пусть говорят”
В новом выпуске “Пусть говорят” зрителей ждет сюрприз. Бывшие супруги Армена Джигарханяна Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская впервые встретятся в эфире и смогут высказать претензии друг другу.

Раньше женщины не виделись, но первая избранница актера всегда считала пианистку аферисткой, упоминая о ее наглости и называя человеком с гнилой душой. Татьяна Власова была уверена, что так думают многие люди, сумевшие разглядеть истинную натуру милой особы с очаровательными кудряшками.

Бывшие супруги Армена Джигарханяна встретятся в эфире “Пусть говорят”


Сама Виталина Цымбалюк-Романовская пытается восстановить отношения с супругом, несмотря на отказ суда аннулировать развод. Она аргументирует свои действия любовью к Армену Джигарханяну и желанием заботиться о близком человеке. Друзья звезды уверены, что это связано с ипотекой, которую эта особа не сможет выплатить в одиночку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:05
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