Бывшие супруги Армена Джигарханяна встретятся в эфире “Пусть говорят”

Раньше женщины не виделись, но первая избранница актера всегда считала пианистку аферисткой, упоминая о ее наглости и называя человеком с гнилой душой. Татьяна Власова была уверена, что так думают многие люди, сумевшие разглядеть истинную натуру милой особы с очаровательными кудряшками.Сама Виталина Цымбалюк-Романовская пытается восстановить отношения с супругом, несмотря на отказ суда аннулировать развод. Она аргументирует свои действия любовью к Армену Джигарханяну и желанием заботиться о близком человеке. Друзья звезды уверены, что это связано с ипотекой, которую эта особа не сможет выплатить в одиночку.