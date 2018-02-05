Google позволил Pixel использовать Visual Core для создания лучших фотографий для Instagram, Snapchat и WhatsApp

Уже подключенный через Android 8.1 для основного приложения камеры Pixel 2 Visual Core теперь будет работать в любом другом приложении камеры, в котором используются соответствующие API Google. Фотографии для Instagram и Snapchat Stories теперь будут обрабатываться быстрее и эффективнее. Новые снимки кажутся более атмосферными и приятными для глаз.Обновление программного обеспечения Android, которое активирует Pixel Visual Core для сторонних приложений, будет поставлено пользователям смартфонов в течение следующих нескольких дней, начиная с сегодняшнего дня. Google также обещает выпустить на этой неделе несколько стикеров для Pixel-камеры, которые затрагивают тематику зимних видов спорта и зимней Олимпиады.