Google позволил Pixel использовать Visual Core для создания лучших фотографий для Instagram, Snapchat и WhatsApp
В смартфонах Pixel от Google скрытый чип обработки изображений семейства телефонов Pixel 2 Visual Core сегодня обновляется, что позволит ему работать с приложениями сторонних разработчиков, к примеру Instagram, Snapchat и WhatsApp.
Уже подключенный через Android 8.1 для основного приложения камеры Pixel 2 Visual Core теперь будет работать в любом другом приложении камеры, в котором используются соответствующие API Google. Фотографии для Instagram и Snapchat Stories теперь будут обрабатываться быстрее и эффективнее. Новые снимки кажутся более атмосферными и приятными для глаз.
Обновление программного обеспечения Android, которое активирует Pixel Visual Core для сторонних приложений, будет поставлено пользователям смартфонов в течение следующих нескольких дней, начиная с сегодняшнего дня. Google также обещает выпустить на этой неделе несколько стикеров для Pixel-камеры, которые затрагивают тематику зимних видов спорта и зимней Олимпиады.
Уже подключенный через Android 8.1 для основного приложения камеры Pixel 2 Visual Core теперь будет работать в любом другом приложении камеры, в котором используются соответствующие API Google. Фотографии для Instagram и Snapchat Stories теперь будут обрабатываться быстрее и эффективнее. Новые снимки кажутся более атмосферными и приятными для глаз.
Обновление программного обеспечения Android, которое активирует Pixel Visual Core для сторонних приложений, будет поставлено пользователям смартфонов в течение следующих нескольких дней, начиная с сегодняшнего дня. Google также обещает выпустить на этой неделе несколько стикеров для Pixel-камеры, которые затрагивают тематику зимних видов спорта и зимней Олимпиады.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:46