Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди не хотят участвовать в "Свадьбе года"

Как известно, молодой человек пробыл на "Острове любви" без своей второй половинки две недели, так как Лиза осталась на Поляне в Москве по решению организаторов. Встретившись, молодые люди оказались на седьмом небе от счастья, и даже теперь, когда они воссоединились, Алексей продолжает писать о любви в Instagram. При этом пленительный брюнет успевает читать комментарии, где хейтеры предполагают, что с Триандафилиди парень только из-за желания стать победителем в свадебном конкурсе.Чайчиц заявил, что для него важно просто быть с Лизой, а в конкурсе участвовать у него желания нет. Кроме того, симпатичный атлет считает, что вокруг конкурса всегда много лжи и пафоса, а от этого он и его девушка всегда стараются отходить поближе. Провокаций, добавил Алексей, также хватает, поэтому ему просто хочется тихо любит свою вторую половинку и дальше.Впрочем, участвовать в конкурсе пара и не сможет - не позволяют правила. Для этого она должна находиться в Москве.