Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди не хотят участвовать в "Свадьбе года"
Участник телевизионного проекта "Дом-2" Алексей Чайчиц, который на днях встретился со своей возлюбленной Лизой Триандафилиди, ответил всем, кто называет его намерения относительно девушки корыстными.
Как известно, молодой человек пробыл на "Острове любви" без своей второй половинки две недели, так как Лиза осталась на Поляне в Москве по решению организаторов. Встретившись, молодые люди оказались на седьмом небе от счастья, и даже теперь, когда они воссоединились, Алексей продолжает писать о любви в Instagram. При этом пленительный брюнет успевает читать комментарии, где хейтеры предполагают, что с Триандафилиди парень только из-за желания стать победителем в свадебном конкурсе.
Чайчиц заявил, что для него важно просто быть с Лизой, а в конкурсе участвовать у него желания нет. Кроме того, симпатичный атлет считает, что вокруг конкурса всегда много лжи и пафоса, а от этого он и его девушка всегда стараются отходить поближе. Провокаций, добавил Алексей, также хватает, поэтому ему просто хочется тихо любит свою вторую половинку и дальше.
Впрочем, участвовать в конкурсе пара и не сможет - не позволяют правила. Для этого она должна находиться в Москве.
Как известно, молодой человек пробыл на "Острове любви" без своей второй половинки две недели, так как Лиза осталась на Поляне в Москве по решению организаторов. Встретившись, молодые люди оказались на седьмом небе от счастья, и даже теперь, когда они воссоединились, Алексей продолжает писать о любви в Instagram. При этом пленительный брюнет успевает читать комментарии, где хейтеры предполагают, что с Триандафилиди парень только из-за желания стать победителем в свадебном конкурсе.
Чайчиц заявил, что для него важно просто быть с Лизой, а в конкурсе участвовать у него желания нет. Кроме того, симпатичный атлет считает, что вокруг конкурса всегда много лжи и пафоса, а от этого он и его девушка всегда стараются отходить поближе. Провокаций, добавил Алексей, также хватает, поэтому ему просто хочется тихо любит свою вторую половинку и дальше.
Впрочем, участвовать в конкурсе пара и не сможет - не позволяют правила. Для этого она должна находиться в Москве.