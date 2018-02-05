Принтеры HP смогут общаться с голосовыми помощниками

В частности выделяются такие ассистенты как Google Assistant, Amazon Alexa и Microsoft Cortana. Это значит, что принтеры компании HP в скором времени получат поддержку самых популярных голосовых программ. Как утверждают специалисты, владелец печатающей техники сможет дать ей указание выдать какой-либо документ, будь то раскраска, список покупок или изображение. По ходу совершенствования технологии для пользователей будут внедряться новые функции.Учитывая, что рынок «умных» колонок на сегодняшний день показывает огромный прирост, то подобное решение от HP назвать неожиданным нельзя. Как отмечается в компании Strategy Analytics, только в третьем квартале прошлого года было продано 7,4 млн. смарт-колонок с поддержкой голосового ассистента.