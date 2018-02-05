Астрономы обнаружили воду и воздух на планетах системы TRAPPIST-1

Масштаб планетарной системы TRAPPIST-1 был обнаружен в феврале 2017 года. Четыре международных исследования были подготовлены в сотрудничестве с астрономическим университетом Бирмингема д-ром Амориу Триаудом. Он объясняет: «Узнав эту невероятную планетарную систему, наша команда очень хотела узнать больше о TRAPPIST-1. Через год мы сообщаем о наших результатах. Благодаря нашим усилиям планеты TRAPPIST-1 становятся наиболее изученными мирами за пределами Солнечной системы".Команда обнаружила, что все семь планет в основном сделаны из камня, причем до 5% их массы состоит из воды. Для сравнения, океаны на Земле составляют лишь 0,02% массы нашей планеты. Кроме того, пять планет лишены атмосферы, сделанной из водорода и гелия, как Нептун и Уран. Эта новая информация усиливает представление о том, что семь планет TRAPPIST-1 во многом похожи на каменистые миры Солнечной системы.Состояние воды на планетах TRAPPIST-1 будет зависеть от количества тепла, которое они получают от своей звезды, которая на 9% больше, чем наше Солнце. Семь планет считаются умеренными, что означает, что при определенных геологических и атмосферных условиях все они могут обладать условиями, позволяющими воде оставаться жидкой. Работа, в том числе серия результатов команды, теперь пытается определить, какая из этих умеренных планет, скорее всего, пригодна для жилья. Из семи, TRAPPIST-1e, четвертая от звезды планета, в настоящее время наиболее похож на Землю, хотя многое еще предстоит выяснить, особенно условия на поверхности, и имеет ли она атмосферу.