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Министр спорта РФ Колобков: Нельзя исключать провокации на Играх-2018
Российский министр спорта Павел Колобков выразил надежду на то, что Олимпиада - 2018 пройдёт в «позитивной атмосфере». При этом, министр не стал исключать вполне возможные провокационные действия, направленные против олимпийцев из России.

Министр спорта РФ Колобков: Нельзя исключать провокации на Играх-2018


Павел Колобков, министр спорта России дал интервью ТАСС по поводу предстоящей Олимпиады в Южной Корее. Российский министр отметил «в целом хорошее и позитивное отношение» к спортсменам из РФ на всех мировых спортивных форумах. Отметив редкие случаи «неприятия» атлетов, выступающих под флагом России, Колобков выразил искреннюю надежду на то, что зимние Олимпийские игры - 2018 в Южной Корее пройдут в духе доброжелательности и радушия. Министр уверен, что корейские болельщики окажут поддержку российским олимпийцам, ибо «для хозяев важно провести на уровне спортивный праздник».

При этом министр спорта не стал в корне исключать провокационных действий в отношении атлетов из России, при этом указав: у россиян «нет врагов, у нас есть партнеры». Среди партнёров российского спорта Колобков назвал ВАДА и МОК, которые «много делают для олимпийского движения».
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:45
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