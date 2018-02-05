Министр спорта РФ Колобков: Нельзя исключать провокации на Играх-2018

Павел Колобков, министр спорта России дал интервью ТАСС по поводу предстоящей Олимпиады в Южной Корее. Российский министр отметил «в целом хорошее и позитивное отношение» к спортсменам из РФ на всех мировых спортивных форумах. Отметив редкие случаи «неприятия» атлетов, выступающих под флагом России, Колобков выразил искреннюю надежду на то, что зимние Олимпийские игры - 2018 в Южной Корее пройдут в духе доброжелательности и радушия. Министр уверен, что корейские болельщики окажут поддержку российским олимпийцам, ибо «для хозяев важно провести на уровне спортивный праздник».При этом министр спорта не стал в корне исключать провокационных действий в отношении атлетов из России, при этом указав: у россиян «нет врагов, у нас есть партнеры». Среди партнёров российского спорта Колобков назвал ВАДА и МОК, которые «много делают для олимпийского движения».