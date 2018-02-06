Татьяна Мусульбес безумно рада, что скоро у неё будет 60 тысяч подписчиков

В своём блоге Татьяна заявила, что любит своих фолловеров и готова делиться с ними информацией о себе постоянно. При этом привлекательная особа спросила у них, о чём бы они хотели знать больше. По словам телезвезды, мнение фанатов играет немалую роль в её жизни, в связи с чем гламурную красотку и интересует данный вопрос.Поклонники Татьяны просто попросили больше фотографий, однако запросы хейтеров оказались не такими скромными. Ненавистникам не понравилось, что жительница телестройки постоянно фотографируется с открытым ртом. Кроме того, пользователи, не очень хорошо относящиеся к пассии Виктора Литвинова, порекомендовали ей выкладывать в Интернет только снимки без фотошопа.Татьяна, напомним, совсем недавно вернулась на Поляну. Прежде девушка была на Сейшельских островах, где вышла замуж за Литвинова по местным обычаям и получила от возлюбленного в подарок шикарное кольцо с огромным бриллиантом.