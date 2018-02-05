Виталий Бутерин передал фонду борьбы со старением более двух миллионов долларов

Данный фонд создал 9 лет назад Обри ди Грей из Британии. Всё это время исследователи изучали разнообразные методики по омолаживающему лечению, чтобы максимально продлить человеческую жизнь. Обри ди Грей считает, что еще несколько лет такой плодотворной работы и медицина сможет окончательно предотвратить процесс старения.Обри ди Грей ждет, что в скором времени появится человек, доживший до тысячи лет. Известно, что компания SENS получила финансирование в криптовалюте от Виталия Бутерина, но это не первое подобное финансирование, так как не так давно фонду передали грант на сумму в два миллиона долларов.