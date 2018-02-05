Виталий Бутерин передал фонду борьбы со старением более двух миллионов долларов
Основатель бокчейна Ethereum Виталий Бутерин решил предать криптовалюту, которая стоит около 2,5 миллиона долларов для пользования фонду, изучающему вопросы борьбы со старением. Известно, что Бутерин уже давно поддерживает исследовательский фонд SENS Research Foundation и их стремление улучшить жизнь по всей Земле.
Данный фонд создал 9 лет назад Обри ди Грей из Британии. Всё это время исследователи изучали разнообразные методики по омолаживающему лечению, чтобы максимально продлить человеческую жизнь. Обри ди Грей считает, что еще несколько лет такой плодотворной работы и медицина сможет окончательно предотвратить процесс старения.
Обри ди Грей ждет, что в скором времени появится человек, доживший до тысячи лет. Известно, что компания SENS получила финансирование в криптовалюте от Виталия Бутерина, но это не первое подобное финансирование, так как не так давно фонду передали грант на сумму в два миллиона долларов.
Данный фонд создал 9 лет назад Обри ди Грей из Британии. Всё это время исследователи изучали разнообразные методики по омолаживающему лечению, чтобы максимально продлить человеческую жизнь. Обри ди Грей считает, что еще несколько лет такой плодотворной работы и медицина сможет окончательно предотвратить процесс старения.
Обри ди Грей ждет, что в скором времени появится человек, доживший до тысячи лет. Известно, что компания SENS получила финансирование в криптовалюте от Виталия Бутерина, но это не первое подобное финансирование, так как не так давно фонду передали грант на сумму в два миллиона долларов.