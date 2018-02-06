Apple может полностью перейти на процессоры Intel

Данную информацию предоставил сотрудник компании KGI Securities Минг Чжи Куо. В целом отмечается два возможных фактора, опираясь на которые руководство «яблочной» корпорации решит отказаться от процессоров Qualcomm. Так стоит выделить более высокую производительность чипов Intel и скандал между Apple и Qualcomm, который разразился на фоне преувеличения должностных прав поставщиком комплектующих.Исходя из этого, аналитик Минг Чжи Куо решил, что Apple действительно может полностью перейти на процессоры другой компании. В Сети даже есть информации, что 70% необходимой продукции останется на плечах Intel, а другие 30% возьмет на себя другой производитель из Калифорнии.