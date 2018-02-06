Роман Гриценко травмировал Татьяну Мусульбес

Девушка радовалась столичному снегу вместе с парнем, с которым поддерживает отличные отношения, однако не всё шло гладко, так как в какой-то момент бывший возлюбленный Лизы Триандафилиди неудачно толкнул её в снег и она сильной ударилась. К слову, Роману теперь очень стыдно из-за своего поступка, но Татьяна не спешит его винить, зная, что сделал это молодой человек случайно.При этом Мусульбес добавила, что Гриценко придётся извиняться перед ней до полного восстановления ноги. Кроме того, виновник инцидента сказал, что готов делать для травмированной участницы реалити-шоу всё, чтобы загладить свою вину.По словам Татьяны, она, Роман и остальные жители телестройки резвились на улице, кидаясь снежками. При этом Мусульбес чувствовала себя ребёнком, у которого нет никаких проблем.Прежде, напомним, Татьяна обручилась на "Острове любви" со своим парнем Виктором Литвиновым и получила от него в подарок кольцо.