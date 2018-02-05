Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку хоккеисткам сборной России
Алексей Чистяков, коуч женской хоккейной сборной РФ сообщил о срыве вечерней тренировки. Причастными к инциденту оказались офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA), забравшие для сдачи анализов 16 хоккеисток перед самой тренировкой.
Допинг-офицеры WADA не дали провести полноценную тренировку женской национальной сборной РФ по хоккею. За два часа до начала занятий на ледовой арене представители WADA заявили, что забирают для сдачи анализов шестнадцать спортсменок. Большинство россиянок не успели вовремя вернуться в ледовый дворец, таким образом, сборная России не смогла полноценно потренироваться.
Главный тренер женской хоккейной сборной РФ посетовал на сложности с переездом и задержкой багажа российских хоккеисток и добавил, что ответственность за срыв тренировочного занятия лежит на офицерах WADA.
Добавим, что этот состав российской сборной «наигрывается» более двух лет, хоккеистки стремятся в сложной политической ситуации выступить как можно лучше. Первым соперником россиянок на олимпийском турнире, который продлится с 10 по 22 февраля, станет очень сильная сборная Канады. Хоккеистки из РФ выступят в Южной Корее под флагом МОК в спецстатусе «Олимпийский атлет из России».
Допинг-офицеры WADA не дали провести полноценную тренировку женской национальной сборной РФ по хоккею. За два часа до начала занятий на ледовой арене представители WADA заявили, что забирают для сдачи анализов шестнадцать спортсменок. Большинство россиянок не успели вовремя вернуться в ледовый дворец, таким образом, сборная России не смогла полноценно потренироваться.
Главный тренер женской хоккейной сборной РФ посетовал на сложности с переездом и задержкой багажа российских хоккеисток и добавил, что ответственность за срыв тренировочного занятия лежит на офицерах WADA.
Добавим, что этот состав российской сборной «наигрывается» более двух лет, хоккеистки стремятся в сложной политической ситуации выступить как можно лучше. Первым соперником россиянок на олимпийском турнире, который продлится с 10 по 22 февраля, станет очень сильная сборная Канады. Хоккеистки из РФ выступят в Южной Корее под флагом МОК в спецстатусе «Олимпийский атлет из России».
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:25