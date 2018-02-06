В США началась сборка космического корабля Orion
Стало известно, что NASA начало сборку космического корабля Orion, который будет задействован в лунной и марсианской миссии. Так уже сообщили, что специалисты компании Lockheed Martin провели сборку первых двух компонентов капсулы. Данный корабль используют на первых этапах программы в рамках миссии Exploration Mission-1.
Стоит отметить, что миссия Exploration Mission-1 стартует в 2019 году и до того времени капсула Orion должна быть готова. Запуск корабля произведут посредством использования сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Тогда на борту капсулы астронавтов не окажется. Миссия EM-2 станет продолжением межпланетной космической программы и уже будет задействована в строительстве лунной станции. Ее старт назначен на 2022 год.
Представители компании Lockheed Martin утверждают, что сборка корабля Orion для миссии EM-1 завершится в сентябре и тогда аппарат перевезут в Космический центр Кеннеди.
Стоит отметить, что миссия Exploration Mission-1 стартует в 2019 году и до того времени капсула Orion должна быть готова. Запуск корабля произведут посредством использования сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Тогда на борту капсулы астронавтов не окажется. Миссия EM-2 станет продолжением межпланетной космической программы и уже будет задействована в строительстве лунной станции. Ее старт назначен на 2022 год.
Представители компании Lockheed Martin утверждают, что сборка корабля Orion для миссии EM-1 завершится в сентябре и тогда аппарат перевезут в Космический центр Кеннеди.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30