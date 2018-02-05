Плющенко на открытом водоеме провел фестиваль по фигурному катанию

Такое мероприятие провели впервые на территории Российской Федерации. Кроме Евгения Плющенко брали участие такие известные фигуристы, как Сергей Воронов, Юко Кавагути, Ирина Слуцкая, а также прочие. При этом самой проблемой, именно с которой столкнулись выступающие спортсмены, являлась погода. Тогда стоял мороз. Евгений Плющенко отметил, что такого рода лед ему не нравится. Однако по душе ему настоящая «ледяная плоскость» Плющенко в первый раз провел в рамках открытого водоема фестиваль фигурного катания. Данный фестиваль организовали в Доброграде на льду озера. Данный фестиваль прошел удачно. Звезды на протяжении полутора часа показывали лучшие свои номера.Третьего февраля должны состояться мастер-классы непосредственно для начинающих фигуристов. Уже ближе к лету на территории Доброграда под открытым небом намечается фестиваль классической, а также оперной музыки, а также гастроли.