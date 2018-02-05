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Продажи автомобилей Ford в России в январе выросли на 39%‍
Сегодня стало известно, что в российском подразделении компании Ford озвучили сведения о проданных автомобилях за январь 2018 года. Исходя из полученных данных, в прошлом месяце объемы продаж на 39 процентов превысили те показатели, которые фиксировали годом ранее за аналогичный промежуток времени.

Всего в январе официальным дилерам удалось продать более 3100 экземпляров автомобилей, среди которых большим спросом пользовались внедорожники и кроссоверы. В свою очередь, лидером среди всех проданных машин оказался компактный кроссовер Ford Kuga, интерес к которому увеличился примерно на 89 процентов. Данную модель приобрели в январе порядка 1149 человек. В официальных представительствах поспешили подчеркнуть, что автолюбителей в большей степени интересовала базовая комплектация.

Продажи автомобилей Ford в России в январе выросли на 39%&#8205;


Второе место в рейтинге бренда занял Ford Focus, который оказался востребованным в 822 случаях, оставаясь в числе наиболее привлекательных иномарок на автомобильном рынке России. Замыкает тройку лидеров внушительный внедорожник Ford Explorer, рост продаж на который составил порядка 51 процента, будучи востребованным в 217 случаях. Не исключено, что в дальнейшем автомобильная компания сможет показать еще больший успех по количеству проданных машин.
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Добавил: maxran Вчера, 19:48
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