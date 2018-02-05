Тимур Родригез заинтересовал пользователей фотоснимком с девушкой, которая позировала в бокале

Тимур Родригез является активным пользователем социальных сетей и очень часто радует своих поклонников новыми снимками. И вот на днях исполнитель выложил фото, на котором рядом с ним находилась девушка в большом бокале.Под привлекательным фото исполнитель написал: «Несколько оттенков красного и золотого на вечеринке «50 оттенков серого». В самое ближайшее время Тимур дал обещание опубликовать больше снимков с этой вечеринки, так что пользователи с нетерпением этого будут ждать.Девушка, которая попала в кадр, была прекрасна. Не менее интересен был и бокал, который стоял посреди данной комнаты. Родригез не сообщал что общего у него с этой девушкой. Пользователям безумно понравилась работа дизайнеров, которые подготовили интерьер этого помещения, а также заинтриговала сама танцовщица.Стоит напомнить, что ранее певец поделился снимком с сыновьями, когда его жена улетела по делам за границу. Возможно, пока рядом нет супруги, исполнитель не теряет времени зря.