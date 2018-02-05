Министр Топилин дал совет россиянам, опаздывающим из-за непогоды на работу

Максим Топилин, глава министерства труда и соцзащиты предложил опаздывающим на работу россиянам заранее предупреждать своих работодателей. Министр уверен: сообщение о задержке из-за форс-мажора смягчит гнев начальства и поможет избежать штрафных санкций. При этом Максим Топилин сообщил, что сам он на своё рабочее место явился вовремя, несмотря на снегопад.Опаздывающих на работу россиян в первый рабочий день недели действительно оказалось немало. В выходные на Московскую область (а также на другие центральные регионы РФ) обрушилась стихия. Так, в столице за два дня выпало столько снега, что на четверть была «перекрыта» месячная норма осадков! Отменены сотни авиарейсов, только в Москве повалены почти две тысячи деревьев. По сообщению синоптиков, пока снегопад продлится.