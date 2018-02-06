В России увеличат производство солнечных панелей для спутников

Как сообщают специалисты, на сегодняшний день Россия закупает некоторые компонент для таких солнечных панелей в других странах. Эта необходимость делает РФ зависимой от иностранных производителей, хоть у страны есть собственная космическая отрасль и соответствующая техника.Для увеличения производства необходимых деталей, будет в первую очередь расширено производственные мощности московского завода «Квант», которая производит множество различных батарей и других компонентов электрического питания для техники. По мнению экспертов, увеличение производственных мощностей предприятия позволит России производить больше необходимых деталей и устранить проблему зависимости от иностранных поставщиков.