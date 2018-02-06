В России увеличат производство солнечных панелей для спутников
На территории России будет увеличено производство солнечных батарей, которые потом пойдут для оборудования спутников. Таким образом, компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» начнет выполнять программу импортозамещения данных комплектующих.
Как сообщают специалисты, на сегодняшний день Россия закупает некоторые компонент для таких солнечных панелей в других странах. Эта необходимость делает РФ зависимой от иностранных производителей, хоть у страны есть собственная космическая отрасль и соответствующая техника.
Для увеличения производства необходимых деталей, будет в первую очередь расширено производственные мощности московского завода «Квант», которая производит множество различных батарей и других компонентов электрического питания для техники. По мнению экспертов, увеличение производственных мощностей предприятия позволит России производить больше необходимых деталей и устранить проблему зависимости от иностранных поставщиков.
Как сообщают специалисты, на сегодняшний день Россия закупает некоторые компонент для таких солнечных панелей в других странах. Эта необходимость делает РФ зависимой от иностранных производителей, хоть у страны есть собственная космическая отрасль и соответствующая техника.
Для увеличения производства необходимых деталей, будет в первую очередь расширено производственные мощности московского завода «Квант», которая производит множество различных батарей и других компонентов электрического питания для техники. По мнению экспертов, увеличение производственных мощностей предприятия позволит России производить больше необходимых деталей и устранить проблему зависимости от иностранных поставщиков.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15