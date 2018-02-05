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В Египте ученые нашли гробницу с изображениями домашних обезьян
В Египте ученые во время исследований окрестностей Гизы нашли гробницу с изображением домашних обезьян. Она принадлежала знатной особе, которая была приближенной фараона, жившего 4000 лет назад.

Некоторые картины показывают, как животные после сбора фруктов начинают танцевать во время игры музыкантов. Также глиняные стены захоронения имеют множество других сюжетов, среди которых есть эта особа, созерцающая процесс ловли рыбы и охоты.

В Египте ученые нашли гробницу с изображениями домашних обезьян


Однако ученые не обнаружили останков женщины, в честь которой было возведено огромное сооружение. Пока есть версия о втором аналоге, где можно найти мумию усопшей, а также кроме него на территории есть множество артефактов, которые пока скрыты от глаз людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:15
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