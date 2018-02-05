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Ученые: Новоиспеченные матери должны тщательно следить за уровнем своего кровяного давления
Новое исследование предполагает, что женщины с тяжелой формой преэклампсии должны внимательно следить за своим кровяным давлением в течение года после рождения ребенка, потому как его показатели могут оставаться незамеченными.
Ученые: Новоиспеченные матери должны тщательно следить за уровнем своего кровяного давления


Ученые обнаружили, что высокое кровяное давление «часто остается незамеченным, потому что женщины получают нормальные показания артериального давления» у врача-хирурга.

Голландское исследование, проведенное с 200 участницами, показало, что 17,5% имеют замаскированную гипертензию. Результаты указывают на то, что, если бы использовались только клинические показания, врачи пропустили бы 56% женщин с высоким кровяным давлением.

Специалисты также вычислили, что у 46% женщин понижение артериального давления в течение дневного и ночного времени не отвечает необходимым показателям, что не здорово. Ночная гипертония, которая увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, инсульта и смерти, затрагивает 42,5% женщин.

Автор исследования Лаура Беншоп, доктор медицинских наук, научный сотрудник отделения акушерства и гинекологии Медицинского центра Эразма в Роттердаме, сказала: «Наши результаты показывают, что женщины, у которых высокое кровяное давление во время беременности, должны продолжать контролировать показатели артериального на протяжении длительного периода после родов. Важно не только измерять артериальное давление на приемах врача, но также и контролировать показатели дома в разное время дня и ночи».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 18:27
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