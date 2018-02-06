Facebook будет определять социальный статус пользователя
Разработчики Facebook получили патент на алгоритм, который позволит определять социальный статус пользователя социальной сети. Отмечается, что документ компания получила еще летом 2016 года.
Таким образом, новый программный код будет собирать и анализировать различные данные о пользователе, при этом программа станет учитывать его пол и возраст. В конечном счете, весь сбор данных нужен будет для того, чтобы определить уровень доходов человека.
В дальнейшем социальная сеть создаст специальные группы людей в зависимости от их социального статуса. К примеру, в Facebook появятся «студенты», «бизнесмены» или «средний класс». От того, к какому социальному классу отнесут пользователя, будет зависеть и то, какая реклама в социальной сети станет появляться у него на странице.
На данный момент пока что не известно, когда подобное технологическое решение начнет свою работу.
Таким образом, новый программный код будет собирать и анализировать различные данные о пользователе, при этом программа станет учитывать его пол и возраст. В конечном счете, весь сбор данных нужен будет для того, чтобы определить уровень доходов человека.
В дальнейшем социальная сеть создаст специальные группы людей в зависимости от их социального статуса. К примеру, в Facebook появятся «студенты», «бизнесмены» или «средний класс». От того, к какому социальному классу отнесут пользователя, будет зависеть и то, какая реклама в социальной сети станет появляться у него на странице.
На данный момент пока что не известно, когда подобное технологическое решение начнет свою работу.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15