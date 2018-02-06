Facebook будет определять социальный статус пользователя

Таким образом, новый программный код будет собирать и анализировать различные данные о пользователе, при этом программа станет учитывать его пол и возраст. В конечном счете, весь сбор данных нужен будет для того, чтобы определить уровень доходов человека.В дальнейшем социальная сеть создаст специальные группы людей в зависимости от их социального статуса. К примеру, в Facebook появятся «студенты», «бизнесмены» или «средний класс». От того, к какому социальному классу отнесут пользователя, будет зависеть и то, какая реклама в социальной сети станет появляться у него на странице.На данный момент пока что не известно, когда подобное технологическое решение начнет свою работу.