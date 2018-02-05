Томас Бах: На Играх в строгих условиях состязаются «чистые» атлеты

Открывая очередную сессию МОК, президент Томас Бах много говорил о «чистоте» спорта. Так, глава Международного олимпийского комитета акцентировал внимание слушателей на том, что попадание на Олимпиады – высокая честь и привилегия. Нынешние олимпийские игры, которые в ближайшую пятницу начнутся в Пхенчхане, должны пройти в «строгих условиях», за соревнующимися будет вестись пристальное наблюдение и осуществляться жёсткий контроль.Томас Бах пояснил и ещё один вопрос. Речь о решении комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон не приглашать на зимнюю Олимпиаду-2018 пятнадцать российских атлетов, которых оправдал CAS – Спортивный арбитражный суд. Глава МОК был краток: «отсутствие санкций недостаточно для приглашения». Также президент Бах предположил, что российские олимпийцы, приехавшие состязаться в Пхенчхан под нейтральным флагом, покажут пример остальным спортсменам в нетерпимости к допингу.