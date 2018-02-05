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LG уходит с рынка смартфонов в Китае‍
Руководство компании LG объявило о намерении завершить процесс производства своей техники на территории Китая. Такое решение связано с изученными отчетами по количеству реализованных гаджетов в данной стране.

Кроме того, наличие целого ряда конкурента существенно усложняет работу в Поднебесной, исключая необходимость содержать производственные мощности. Кроме того, по полученным данным, за последние три месяца компания отмечает убытки в количестве более 190 миллионов долларов, тем самым испытывая дефицит продаж в том числе на китайском рынке. Несмотря на то, что компания активно продолжает выпускать новые гаджеты, однако наличие не менее серьезных конкурентов существенно ухудшает общий объем продаж на местном рынке.

LG уходит с рынка смартфонов в Китае&#8205;


В связи с такими показателями установлено, что новейшие модели G6 и V30 не будут выпускаться в Поднебесной, несмотря на недавние планы руководства бренда. Вместе с тем, местные производители гаджетов стали более востребованными не только в зарубежном рынке, но и в собственной стране, где уже успели убедиться в качестве и производительности своей техники. Несмотря на это, мировые гиганты Apple и Samsung смогли укрепить позиции по продажам в Китае.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 19:22
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