LG уходит с рынка смартфонов в Китае‍

Кроме того, наличие целого ряда конкурента существенно усложняет работу в Поднебесной, исключая необходимость содержать производственные мощности. Кроме того, по полученным данным, за последние три месяца компания отмечает убытки в количестве более 190 миллионов долларов, тем самым испытывая дефицит продаж в том числе на китайском рынке. Несмотря на то, что компания активно продолжает выпускать новые гаджеты, однако наличие не менее серьезных конкурентов существенно ухудшает общий объем продаж на местном рынке.В связи с такими показателями установлено, что новейшие модели G6 и V30 не будут выпускаться в Поднебесной, несмотря на недавние планы руководства бренда. Вместе с тем, местные производители гаджетов стали более востребованными не только в зарубежном рынке, но и в собственной стране, где уже успели убедиться в качестве и производительности своей техники. Несмотря на это, мировые гиганты Apple и Samsung смогли укрепить позиции по продажам в Китае.