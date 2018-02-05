Поклонники раскритиковали Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля

Исполнительница решила расслабиться во время отдыха и предпочла позировать перед камерами в длинном платье, дополненном спортивными кедами. Подписчики сразу сравнили наряд с обычной ночной сорочкой, но в сочетании с такой обувью это выглядело просто ужасно. Знатоки моды отметили, что утонченный стиль одежды предусматривает шпильки или иные варианты.Однако многие люди не поняли последние тенденции моды, показанные Натальей Чистяковой-Ионовой, а дальше попросили ее не надевать больше такие вещи для общего обозрения. Пользователи сетей тоже выразили негодование по такому поводу, но сама артистка не обращает внимания на критику.