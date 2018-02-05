Поклонники раскритиковали Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля
Певица недавно уже подвергалась насмешкам фанатов, надев на себя свитер с дырками, но сейчас они были шокированы новым фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля и написали много негативных комментариев.
Исполнительница решила расслабиться во время отдыха и предпочла позировать перед камерами в длинном платье, дополненном спортивными кедами. Подписчики сразу сравнили наряд с обычной ночной сорочкой, но в сочетании с такой обувью это выглядело просто ужасно. Знатоки моды отметили, что утонченный стиль одежды предусматривает шпильки или иные варианты.
Однако многие люди не поняли последние тенденции моды, показанные Натальей Чистяковой-Ионовой, а дальше попросили ее не надевать больше такие вещи для общего обозрения. Пользователи сетей тоже выразили негодование по такому поводу, но сама артистка не обращает внимания на критику.
Исполнительница решила расслабиться во время отдыха и предпочла позировать перед камерами в длинном платье, дополненном спортивными кедами. Подписчики сразу сравнили наряд с обычной ночной сорочкой, но в сочетании с такой обувью это выглядело просто ужасно. Знатоки моды отметили, что утонченный стиль одежды предусматривает шпильки или иные варианты.
Однако многие люди не поняли последние тенденции моды, показанные Натальей Чистяковой-Ионовой, а дальше попросили ее не надевать больше такие вещи для общего обозрения. Пользователи сетей тоже выразили негодование по такому поводу, но сама артистка не обращает внимания на критику.