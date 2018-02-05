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Поклонники раскритиковали Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля
Певица недавно уже подвергалась насмешкам фанатов, надев на себя свитер с дырками, но сейчас они были шокированы новым фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля и написали много негативных комментариев.

Исполнительница решила расслабиться во время отдыха и предпочла позировать перед камерами в длинном платье, дополненном спортивными кедами. Подписчики сразу сравнили наряд с обычной ночной сорочкой, но в сочетании с такой обувью это выглядело просто ужасно. Знатоки моды отметили, что утонченный стиль одежды предусматривает шпильки или иные варианты.

Поклонники раскритиковали Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля


Однако многие люди не поняли последние тенденции моды, показанные Натальей Чистяковой-Ионовой, а дальше попросили ее не надевать больше такие вещи для общего обозрения. Пользователи сетей тоже выразили негодование по такому поводу, но сама артистка не обращает внимания на критику.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:05
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