Эксперты: Майнящий Monero ботнет атакует устройства на Android

Экспертами выявлена вредоносная программа на прошлых выходных, когда впервые обнаружили новый способ атаки на устройства. Ряд экспертов уже поспешили отметить, что данное вредоносное программное обеспечение использует незащищенный порт 5555, который применяется в Android Debug Bridge. Не исключено, что в ближайшее время количество зараженных гаджетов увеличится, так как сотрудниками лаборатории постепенно фиксируется увеличение случаев заряжения.Более точные сведения о последствиях попадания вируса на мобильные устройства пока не установлены, однако специалисты рекомендуют более внимательно проверять свои гаджеты на предмет наличие посторонних ботнетов и вирусов, способны нанести серьезный урон. С постоянным увеличением популярности криптовалюты стали появляться различные способы, которые увеличивают интерес злоумышленников к использованию производительности чужих устройств.