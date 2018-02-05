Надежда Мейхер-Грановская дебютировала в кино в мелодраме «Ничто не случается дважды»
Состоялся дебют в кино бывшей солистки группы «ВИА Гра» Надежды Мейхер-Грановской – она снялась в мелодраме «Ничто не случается дважды».
35-летняя Надежда Мейхер-Грановская, бывшая солистка группы «ВИА Гра», снялась в главной роли в мелодраме «Ничто не случается дважды» Оксаны Байрак. По сценарию ее героиня проходит жизненный путь от 20-летней девушки до взрослой женщины.
До участия в съемках у Мейхер-Грановской практически не было подобного опыта, но режиссер мелодрамы призналась, что долго искала актрису именно с таким типажом, как у Надежды.
Певица рассказала, что загорелась этой ролью сразу же после прочтения сценария. Ей стало интересно пройти перевоплощение в разный возраст, «идти по шагам судьбы своей героини в такой непростой драматической истории жизни и судьбы женщины».
Самой непростой, но очень интересной задачей для себя на съемках Мейхер-Грановская назвала необходимость часто плакать на камеру.
35-летняя Надежда Мейхер-Грановская, бывшая солистка группы «ВИА Гра», снялась в главной роли в мелодраме «Ничто не случается дважды» Оксаны Байрак. По сценарию ее героиня проходит жизненный путь от 20-летней девушки до взрослой женщины.
До участия в съемках у Мейхер-Грановской практически не было подобного опыта, но режиссер мелодрамы призналась, что долго искала актрису именно с таким типажом, как у Надежды.
Певица рассказала, что загорелась этой ролью сразу же после прочтения сценария. Ей стало интересно пройти перевоплощение в разный возраст, «идти по шагам судьбы своей героини в такой непростой драматической истории жизни и судьбы женщины».
Самой непростой, но очень интересной задачей для себя на съемках Мейхер-Грановская назвала необходимость часто плакать на камеру.