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Археологи нашли «черновик» Стоунхенджа
Археологи нашли древнее сооружение со столбовыми ямами, которые расположены так же, как и каменные столбы Стоунхенджа. По сообщению The Guardian древнее сооружение в виде множества рвов нашли археологи из компании Wessex Archaeology нашли два года назад.

Рвы в сооружении пересекали насыпи, находящиеся в городе Ларкхилл, в двух километрах от Стоунхенджа. Кроме внешнего сходства со Стоунхенджа на территории Ларкхилл были найдены части костей коров, человеческие черепа и изделия их керамики. Специалисты уверены, что эти признаки свидетельствуют о том, что древнее сооружение использовалось в ритуальных целях. Эксперты относят находку к периоду 3750-3650 до нашей эры.
Археологи нашли «черновик» Стоунхенджа

Недавно на месте раскопок было найдено девять ям для столбов, которые выкапывали по кругу. По расположению они напоминают те, в которых находятся столбы Стоунхенджа. Ученые уверены, что Стоунхендж и найденные ямы делали одни и те же мастера.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:25
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