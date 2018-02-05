Археологи нашли «черновик» Стоунхенджа

Рвы в сооружении пересекали насыпи, находящиеся в городе Ларкхилл, в двух километрах от Стоунхенджа. Кроме внешнего сходства со Стоунхенджа на территории Ларкхилл были найдены части костей коров, человеческие черепа и изделия их керамики. Специалисты уверены, что эти признаки свидетельствуют о том, что древнее сооружение использовалось в ритуальных целях. Эксперты относят находку к периоду 3750-3650 до нашей эры.Недавно на месте раскопок было найдено девять ям для столбов, которые выкапывали по кругу. По расположению они напоминают те, в которых находятся столбы Стоунхенджа. Ученые уверены, что Стоунхендж и найденные ямы делали одни и те же мастера.