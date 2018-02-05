Xiaomi готова удивлять всех «убийцей» iPhone X‍

Сегодня стало известно, что китайская компания Xiaomi в ближайшее время представит собственную новинку, которая получит весьма уникальные технические характеристики, заслуживающие внимания покупателей. В частности, речь идет о новейшем смартфоне, который станет заметно дешевле, чем внушительный американский конкурент. Некоторые эксперты прогнозируют, что исходя из снижения стоимости предшественника, вполне можно судить, что в скором времени новинка появится в продаже у основных ритейлеров.Наличие безрамочного экрана на стильном корпусе, наличие современной функции FaceID, а также современная двойная камера станут дополнительными аргументами для того, чтобы будущие покупатели смогли заинтересоваться выбором данного устройства, имеющего целый ряд особенностей и привлекательных параметров.