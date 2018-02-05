Xiaomi готова удивлять всех «убийцей» iPhone X
В конце прошлого года в продаже стал доступным к приобретению клиентами самый современный смартфон iPhone X,, который сумел набрать огромную популярность в своих кругах. Однако конкуренты продолжают приближаться по уровню расширению продвинутых опций совершенствовать свои модификации гаджетов.
Сегодня стало известно, что китайская компания Xiaomi в ближайшее время представит собственную новинку, которая получит весьма уникальные технические характеристики, заслуживающие внимания покупателей. В частности, речь идет о новейшем смартфоне, который станет заметно дешевле, чем внушительный американский конкурент. Некоторые эксперты прогнозируют, что исходя из снижения стоимости предшественника, вполне можно судить, что в скором времени новинка появится в продаже у основных ритейлеров.
Наличие безрамочного экрана на стильном корпусе, наличие современной функции FaceID, а также современная двойная камера станут дополнительными аргументами для того, чтобы будущие покупатели смогли заинтересоваться выбором данного устройства, имеющего целый ряд особенностей и привлекательных параметров.
Сегодня стало известно, что китайская компания Xiaomi в ближайшее время представит собственную новинку, которая получит весьма уникальные технические характеристики, заслуживающие внимания покупателей. В частности, речь идет о новейшем смартфоне, который станет заметно дешевле, чем внушительный американский конкурент. Некоторые эксперты прогнозируют, что исходя из снижения стоимости предшественника, вполне можно судить, что в скором времени новинка появится в продаже у основных ритейлеров.
Наличие безрамочного экрана на стильном корпусе, наличие современной функции FaceID, а также современная двойная камера станут дополнительными аргументами для того, чтобы будущие покупатели смогли заинтересоваться выбором данного устройства, имеющего целый ряд особенностей и привлекательных параметров.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 19:11